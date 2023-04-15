Президент Бразилии Лула да Силва, завершая свой визит в Китай, призвал другие страны выступить посредниками для переговоров Украины и России. По его словам, это уже готовы сделать Бразилия и Китай.

Главный критерий - в такой клуб стран должны входить государства, которые "не выступают за войну". Если на эту позицию станет Евросоюз, Путина и Зеленского можно будет убедить в том, что "все хотят мира".

"Но в первую очередь нужно убедить страны, которые поставляют оружие и подогревают войну прекратить делать это", - заявил да Силва.

По его мнению, происходящее между Украиной и РФ является "семейной ссорой".

Ранее да Силва предложил Украине ради мирного урегулирования уступить России Крым.

Ранее Аргентина и Колумбия поддержали Бразилию в создании нового формата переговоров об Украине.

Также мы писали, что президент Бразилии отказался передавать Украине снаряды для немецких танков, которые просил Шольц.

Тем временем война в Украине продолжается уже 416-й день. Мы следим за новостями 15 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 415-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. По данным украинского Генштаба, россияне также атаковали в районах Богдановки и Предтечино. Институт изучения войны пишет о продвижении "Вагнера" в Бахмуте, по данным разведки Велкобритании, украинские силы все еще обороняются на западе города.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.