ФБР утверждает, что обнаружило секретное отделение полиции Китая в Чайнатауне на Манхэттене в Нью-Йорке и арестовало двух его сотрудников. Мужчины помогали жителям получать документы и выполняли операции по заданиям спецслужб Китая.

Об этом сообщил на пресс-конференции прокурор Восточного округа Нью-Йорка. Детали дела раскрыли на сайте Минюста США.

Что касается арестованных, то это 61-летний Лу Цзяньван и 59-летний Чен Цзиньпин. Ожидается, что они предстанут перед федеральным судом в Бруклине.

По данным Минюста, всего 40 офицеров национальной полиции Китая обвиняются в транснациональных схемах репрессий против жителей США. По мнению стороны обвинения, они создали поддельные учетные записи в социальных сетях для преследования диссидентов КНР.

Сегодня в федеральном суде Бруклина были раскрыты два уголовных дела, поданных прокуратурой США Восточного округа Нью-Йорка, по которым 44 человека обвиняются в различных преступлениях, связанных с деятельностью национальной полиции КНР для преследования граждан Китая, проживающих в Нью-Йорке и других местах в США.

Обвиняемые, в том числе 40 офицеров Министерства общественной безопасности и два сотрудника Управления киберпространства Китая, предположительно осуществляли транснациональные схемы репрессий против жителей США, чьи политические взгляды и действия не одобряются правительством КНР, например, пропаганду демократии в КНР.

"Эти случаи демонстрируют, как далеко правительство КНР пойдет на то, чтобы заставить замолчать и преследовать граждан США, которые осуществляют свои основные права, чтобы выступить против притеснений КНР. Эти действия нарушают наши законы и являются оскорблением наших демократических ценностей и основных прав человека", - заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен.

"Министерство общественной безопасности Китая использовало оперативников для нападения на людей китайского происхождения, которые имели смелость выступить против Коммунистической партии Китая. В одном случае тайно распространяя пропаганду, чтобы подорвать доверие к нашим демократическим процессам, а в другом - путем подавления американского видео о свободе слова пользователей конференц-связи", - добавил исполняющий обязанности помощника директора Курт Ронноу из контрразведывательного отдела ФБР.

Ронноу также сказал, что США не собираются "терпеть репрессии КПК - ее попытки угрожать, преследовать и запугивать людей - здесь, в Соединенных Штатах".

Официальный Пекин не отрицает наличия своих полицейских подразделений в разных странах мира, но утверждает, что они занимаются исключительно помощью проживающих за рубежом китайцам - например, в оформлении новых документов и продлении старых, таких как водительские права.

Ранее сообщалось, что власти США лишат возможности инвестировать в Китай и Россию те компании, которые будут получать государственные субсидии на выпуск полупроводников.

А разведка США докладывала, что Китай будет продолжать сотрудничать с Россией, несмотря на негативную реакцию.