Палата представителей штата Монтана приняла законопроект, запрещающий работу соцсети TikTok.

Об этом сообщает издание Politico.

За законопроект проголосовали 54 члена палаты, против выступили 43 депутата. Проект вступит в силу после подписания губернатором Грегом Джанфорте. Впрочем, политик пока не дал четкого ответа, планирует ли он подписывать этот закон. В случае подписания запрет не вступит в силу раньше января 2024 года.

Закон запрещает магазинам приложений предлагать пользователям TikTok, но не запрещает использовать его уже установившим приложение. За его нарушение будет грозить штраф до 10 тысяч долларов.

Таким образом, Монтана стала первым штатом, который принял такие радикальные меры. А законопроект пошел дальше остальных запретов, введенных в уже почти половине штатов, включая саму Монтану. Ранее в штате было запрещено скачивать приложение и пользоваться им на устройствах, принадлежащих правительству.

В начале апреля Североатлантический Альянс запретил своим сотрудникам скачивать приложение социальной сети TikTok на служебные устройства из соображений безопасности.

А в марте на сайте президента Украины появилась петиция с призывом запретить TikTok на территории страны.