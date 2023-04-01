Североатлантический Альянс запретил своим сотрудникам скачивать приложение социальной сети TikTok на служебные устройства из соображений безопасности.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей НАТО.

"Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. Альянс предъявляет строгие требования к выбору приложений для служебного использования. TikTok недоступен на устройствах, предоставляемых НАТО", - сказал телеканалу высокопоставленный чиновник.

Как рассказали CNN его собеседники, руководство НАТО направило своим сотрудникам соответствующее уведомление в пятницу утром, 31 марта. Письмо закрепило запрет на официальном уровне, однако приложение TikTok нельзя было использовать на устройствах Альянса и ранее из-за внутренних технических ограничений, отмечают источники.

Напомним, членам и сотрудникам Палаты представителей США приказали удалить со своих гаджетов социальную сеть TikTok.

Также Еврокомиссия и Европарламент запретили китайскую соцсеть TikTok на служебных телефонах. Запрет связан с подозрениями в шпионаже в пользу Китая.

Ранее в Агентстве нацбезопасности США назвали TikTok китайским "троянским конем".