Во вторник, 8 февраля, в Соединенных Штатах Америки по подозрению в заговоре с целью отмывания криптовалюты, которая была украдена во время взлома Bitfinex в 2016 году арестовали россиянина Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган.

Об этом сообщает пресс-служба американского Министерства юстиции и The New York Times.

На данный момент правоохранительные органы изъяли криптовалюту на сумму более 3,6 миллиарда долларов, связанную с этим взломом. Это стало рекордной суммой в истории Министерства юстиции США.

Согласно судебным документам, Лихтенштейн и Морган предположительно вступили в сговор с целью отмывания доходов от 119 754 биткойнов, которые были украдены с платформы Bitfinex после того, как хакер взломал системы Bitfinex и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций.

По данным издания Илья Лихтенштейн имеет американское и российское гражданство, супруги проживают в Нью-Йорке. Указано, что пара успела вывести 25 тысяч биткоинов.

В уголовном иске утверждается, что Лихтенштейн и Морган "использовали множество изощренных методов отмывания денег, включая использование вымышленных личностей для создания учетных записей в Интернете; использование компьютерных программ для автоматизации транзакций, метод отмывания денег, который позволяет проводить множество транзакций за короткий период времени; внесение украденных средств на счета на различных биржах виртуальной валюты и рынках даркнета, а затем вывод средств, что скрывает историю транзакций, прерывая поток средств" и ряд других методов.

Ранее Морган (Razzlekhan) записывала песни в стиле рэп и делилась клипами в социальных сетях.

"Я много чего умею: рэпер, экономист, журналист, писатель, генеральный директор и грязная, грязная, грязная грязная шлюха", - говорится в тексте ее песни.

Напомним, в ЕС хотят запретить анонимные электронные кошельки для криптовалют в рамках борьбы с отмыванием денег.

Также сообщалось, что в США украинца посадили на семь лет за участие в схеме отмывания денег на несколько миллионов долларов.