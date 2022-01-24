В понедельник, 24 января, курс биткоина рухнул более чем на 7% за сутки. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

Сейчас он торгуется на уровне 33,168 тысяч долларов за монету. Так мало биткоин не стоил с 24 июля 2021 года. За последний месяц эта криптовалюта потеряла 27% стоимости.

Эфир, вторая по величине криптовалюта, упала за сутки на 10% до 2270 долларов за монету Это самая низкая стоимость криптовалюты с 28 июля.

Падают в цене и другие криптовалюты - Solana, Cardano и Polkadot.

Напомним, в субботу, 22 января, стало известно, что в течение суток курс биткоина рухнул на 9% и обновил минимум с июля 2021 года.

Как сообщалось, 7 января на фоне протестов в Казахстане биткоин подешевел до рекордной отметки. Эксперты заявляли, что такого не наблюдалось с сентября 2021 года.

Кроме того, мы также сообщали о том, что 10 января курс биткоина упал ниже уровня в 40 тысяч долларов. Тогда и валюта Ethereum упал на 9% - до 3 127 долларов, достигнув самого низкого уровня с 30 сентября 2021 года.

Вместе с тем, мы рассказывали, что в ноябре прошлого года биткоин два дня подряд обновлял исторический максимум и достиг отметки почти в 70 тысяч долларов. Биткоин начал дорожать после того, как Министерство труда США заявило о росте потребительских цен в октябре. После этого стоимость биткоина падала.