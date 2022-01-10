В понедельник, 10 января, курс биткоина упал ниже уровня в сорок тысяч долларов, несколько дней назад стоимость криптовалюты упала ниже сорока двух тысяч долларов впервые с сентября 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Согласно данным портала, биткоин во время торговой сессии потерял 3,93% и упал до отметки в 39,92 тысяч долларов.

Напомним, в ноябре прошедшего года биткоин два дня подряд обновлял исторический максимум и достиг отметки почти в 70 тысяч долларов. Биткоин начал дорожать после того, как Министерство труда США заявило о росте потребительских цен в октябре. После этого стоимость биткоина падала.

Также сообщалось, что 6 января биткоин начал резко дешеветь. Курс криптовалюты показал падение на фоне массовых акций протеста и уличных беспорядков в Казахстане, где 2 января начались митинги. Стоит отметить, что Казахстан занимает второе место (на первом находятся США) по количеству мировых мощностей по добыче криптовалют. В стране сосредоточено примерно 18% объемов майнинга. На следующий день, 7 января, курс криптовалюты продолжил снижаться.