В пятницу, 21 января, курс криптовалюты Bitcoin рухнул почти на десять процентов, достигнув отметки ниже тридцати восьми тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные новостного сайта, который специализируется на биткойнах и цифровых валютах, CoinDesk.

Согласно данным портала, биткоин во время торговой сессии потерял 9,9% и упал до отметки в 37,87 тысяч долларов.

Напомним, 7 января на фоне протестов в Казахстане биткоин подешевел до рекордной отметки. Эксперты заявляли, что такого не наблюдалось с сентября 2021 года.

10 января курс биткоина упал ниже уровня в 40 тысяч долларов. Тогда и валюта Ethereum упал на 9% - до 3 127 долларов, достигнув самого низкого уровня с 30 сентября 2021 года.

Вместе с тем, мы рассказывали, что в ноябре прошлого года биткоин два дня подряд обновлял исторический максимум и достиг отметки почти в 70 тысяч долларов. Биткоин начал дорожать после того, как Министерство труда США заявило о росте потребительских цен в октябре. После этого стоимость биткоина падала.

Также "Страна" писала, как в прошлом году в Китае признали нелегальными все операции с криптовалютами.