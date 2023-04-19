Российские телеграм-каналы сообщают о новой попытке прорыва ВСУ под Ореховым в Запорожской области.

Утверждается, что она началась вчера около 22 часов вечера по Киеву. После артподготовки в атаку на позиции российского 291-го полка двинулась бронегруппа.

Судя по утренним сообщениям, бой еще идет. Россияне утверждают, что украинские силы начинают отходить назад.

Также появилось видео с воронками от бомб в Орехове с украинской стороны линии фронта.

Украина не подтверждает и не комментирует этих событий, как было и в конце марта (тогда российское минобороны заявило о попытке прорыва ВСУ под Новоданиловкой, что упоминали также в своих сводках и западные военные эксперты).

Накануне россияне заявили об атаке ВСУ в районе Угледара.

Между тем, по данным СМИ, США ожидают начала украинского контрнаступления в конце апреля.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

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