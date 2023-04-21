Украина обороняет Бахмут, несмотря на предупреждения США.

Об этом говорится в утечках Пентагона, пишет Washington Post.

Еще в январе Вашингтон предупредил о возможном окружении украинских войск в Бахмуте и предложил Киеву сократить потери, отступив из города.

Эти предупреждения по большей части остались без внимания.

В Украине сообщают, "что это необходимо для поддержания национального духа и лишения России права хвастаться какими-либо территориальными приобретениями".

Издание описывает тактику, с помощью которой ВСУ удерживаются в Бахмуте.

Переброска туда элитных подразделений в критические моменты. Использование крыш в качестве возвышенностей, превратив дома в противотанковые позиции. В подвалах многоэтажек располагаются штабы. Обе стороны массово используют разведывательные дроны для наведения ударов и системы РЭБ для их подавления. Россия "успешно использует глушение", говорится в статье. В просочившемся документе американцы также предлагали ухудшить боевой дух россиян и поощрить дезертирство. Для этого следовало развернуть информационную кампанию, подчеркивающую "расходуемость" войск РФ. Еще один документ побуждал Украину наносить удары по штурмовым группам россиян путем комбинации артиллерии и зенитно-ракетных комплексов. Хотя эта стратегия увенчалась успехом, позволив Украине удерживать западную окраину города, по словам командиров, в последние дни линия фронта становится все более нестабильной.

За последний месяц потери возросли так, что многие украинские подразделения выводятся из города всего за две недели боев.

Также не хватает боеприпасов. В минометном подразделении на окраине Бахмута солдаты говорят, что делают не более шести выстрелов в день, а пополнение запасов становится все более ненадежным.

Полковник 93-й бригады Павел Палиса сказал, что нехватка боеприпасов неоднократно вынуждала его войска в Бахмуте отступать со своих позиций. "У нас недостаточно снарядов, чтобы поразить их, - сказал он, - и я понимаю, что мы расплачиваемся жизнями наших солдат", - заявил он.

Ранее в Минобороны признали, что ВСУ отходят с ряда позиций в Бахмуте.

При этом, по данным Генштаба, вчера ВСУ отбили более 40 атак на пяти направлениях, в эпицентре боев остается Бахмут.