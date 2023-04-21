Украина продолжает оборонять Бахмут, игнорируя предупреждения США - Washington Post
Украина обороняет Бахмут, несмотря на предупреждения США.
Об этом говорится в утечках Пентагона, пишет Washington Post.
Еще в январе Вашингтон предупредил о возможном окружении украинских войск в Бахмуте и предложил Киеву сократить потери, отступив из города.
Эти предупреждения по большей части остались без внимания.
В Украине сообщают, "что это необходимо для поддержания национального духа и лишения России права хвастаться какими-либо территориальными приобретениями".
Издание описывает тактику, с помощью которой ВСУ удерживаются в Бахмуте.
- Переброска туда элитных подразделений в критические моменты.
- Использование крыш в качестве возвышенностей, превратив дома в противотанковые позиции. В подвалах многоэтажек располагаются штабы.
- Обе стороны массово используют разведывательные дроны для наведения ударов и системы РЭБ для их подавления. Россия "успешно использует глушение", говорится в статье.
- В просочившемся документе американцы также предлагали ухудшить боевой дух россиян и поощрить дезертирство. Для этого следовало развернуть информационную кампанию, подчеркивающую "расходуемость" войск РФ.
- Еще один документ побуждал Украину наносить удары по штурмовым группам россиян путем комбинации артиллерии и зенитно-ракетных комплексов. Хотя эта стратегия увенчалась успехом, позволив Украине удерживать западную окраину города, по словам командиров, в последние дни линия фронта становится все более нестабильной.
За последний месяц потери возросли так, что многие украинские подразделения выводятся из города всего за две недели боев.
Также не хватает боеприпасов. В минометном подразделении на окраине Бахмута солдаты говорят, что делают не более шести выстрелов в день, а пополнение запасов становится все более ненадежным.
Полковник 93-й бригады Павел Палиса сказал, что нехватка боеприпасов неоднократно вынуждала его войска в Бахмуте отступать со своих позиций. "У нас недостаточно снарядов, чтобы поразить их, - сказал он, - и я понимаю, что мы расплачиваемся жизнями наших солдат", - заявил он.
Ранее в Минобороны признали, что ВСУ отходят с ряда позиций в Бахмуте.
При этом, по данным Генштаба, вчера ВСУ отбили более 40 атак на пяти направлениях, в эпицентре боев остается Бахмут.