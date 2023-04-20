Вчера и сегодня и украинские, и российские военные паблики сообщали о том, что россияне вновь активизировали наступление на фланги ВСУ к западу от Бахмута с целью перекрыть дороги, по которым идет снабжение украинских войск в городе и полностью их отрезать от "большой земли".

Сообщается, что идут тяжелые бои. Особенно около Хромово, через которое одна из дорог ведет на Бахмут.

В утренней сводке Генштаба ВСУ также говорилось о тяжелых боях в районе Хромово.

Война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.