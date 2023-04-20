ВСУ отразили более 55 атак противника. Также за прошедшие сутки россияне применили 26 "Шахидов", 21 из них уничтожен.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Лиманском направлении атаки РФ были отбиты в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве.

На Бахмутском направлении - тяжелые бои за Бахмут и Хромово.

На Авдеевском направлении - попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

На Марьинском направлении - многочисленные атаки в районах Марьинки и Победы.

На Шахтерском направлении - атаки против Угледара.

Напомним, что накануне поздним вечером в нескольких областях Украины раздались взрывы и поступали сообщения о работе ПВО. Так, стало известно о взрывах в Днепре. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в городе работает ПВО. Позже он добавил, что были сбиты "Шахеды" в Днепропетровской области.

Также сообщается о взрыве в Константиновке Донецкой области и вылете ракет в направлении Харьковской области. После этого стало известно о взрыве в Харьковской области.

А киевляне в пабликах написали о яркой вспышке в небе, которую наблюдали накануне объявления воздушной тревоги. Была версия, что это упал спутник NASA, но американцы такую версию отрицают. Также в украинской армии предположили, что это упал метеорит.