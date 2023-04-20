Упавший возле Киева объект является метеором, а не спутником NASA.

Так утверждают аналитики центра Alpha Centauri.

Они сообщают, что аппарат NASA сегодня действительно должен входить в атмосферу, но траектория его падения очень далека от Украины.

Кроме того, версию о метеорите как о причине вспышки в небе над Киевом рассматривают и в Воздушных силах ВСУ.

"Предварительно над Киевом падал спутник или метеорит. Информацию уточняют", - сообщил "Суспильному" представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Ранее о том, что вспышка, которую видели в небе над Киевом является результатом падения спутника, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Напомним, о падении спутника RHESSI, который, предположительно, приземлился в районе Киева, NASA предупреждало в последние дни несколько раз. RHESSI весит всего 270 килограммов. Ожидалось, что большая часть этой массы превратится в пепел и пар во время падения. Поэтому исследователи оценивали риск ущерба для кого-либо на Земле как низкий - примерно 1 из 2 467.

Тем временем после вспышки над Киевом в соцсетях появились матерные мемы об НЛО.