О падении спутника RHESSI, который, предположительно, приземлился в районе Киева, НАСА предупреждало в последние дни несколько раз.

RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) изучал Солнце с 2002 года, когда вышел на низкую околоземную орбиту на борту ракеты Pegasus XL. Во время своей миссии RHESSI зафиксировал более 100 тысяч событий. Его вывели из строя в 2018 году.

По оценкам американских военных, аппарат НАСА должен был войти в атмосферу Земли около 21:30 19 апреля (погрешность оказалась небольшой).

RHESSI весит всего 270 килограммов. Ожидалось, что большая часть этой массы превратится в пепел и пар во время падения. Поэтому исследователи оценивали риск ущерба для кого-либо на Земле как низкий — примерно 1 из 2467.

Мы писали, что вечером 19 апреля на Киевщине наблюдали яркую вспышку в небе.

Как сообщили в Киевской ОВА, вспышка в небе над Киевом - результат падения на Землю космического спутника НАСА.