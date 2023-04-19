Украина под огнем. В нескольких областях раздались взрывы, поступают сообщения о работе ПВО
Вечером из разных регионов Украины стали поступать сообщения о взрывах.
Так, стало известно о взрывах в Днепре. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в городе работает ПВО. Позже он добавил, что были сбиты "Шахеды" в Днепропетровской области.
В сети появилось видео пожара на окраине Днепра после взрыва. Связан ли пожар со взрывом, пока точно не известно.
Также сообщается о взрыве в Константиновке Донецкой области.
А киевляне в пабликах написали о яркой вспышке в небе, которую наблюдали накануне объявления воздушной тревоги. Ее видели и в области, в частности, в Буче. Жители Белой Церкви сообщили о двух взрывах, прозвучавших до объявления тревоги.
В телеграм-каналах появилось видео вспышки, которую заметили в небе киевляне.
По данным обладминистрации, в небе над Киевской областью обнаружили воздушную цель, а вспышка - это результат работы украинской ПВО.
Также сообщалось о вылете ракет в направлении Харьковской области. После этого стало известно о взрыве в Харьковской области.
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