Вечером из разных регионов Украины стали поступать сообщения о взрывах.

Так, стало известно о взрывах в Днепре. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в городе работает ПВО. Позже он добавил, что были сбиты "Шахеды" в Днепропетровской области.

В сети появилось видео пожара на окраине Днепра после взрыва. Связан ли пожар со взрывом, пока точно не известно.

Также сообщается о взрыве в Константиновке Донецкой области.

А киевляне в пабликах написали о яркой вспышке в небе, которую наблюдали накануне объявления воздушной тревоги. Ее видели и в области, в частности, в Буче. Жители Белой Церкви сообщили о двух взрывах, прозвучавших до объявления тревоги.

В телеграм-каналах появилось видео вспышки, которую заметили в небе киевляне.

По данным обладминистрации, в небе над Киевской областью обнаружили воздушную цель, а вспышка - это результат работы украинской ПВО.

Также сообщалось о вылете ракет в направлении Харьковской области. После этого стало известно о взрыве в Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.