Последствия обстрела центрального рынка в Херсоне. Скриншот видео ОВА

Во вторник утром во время обстрела центра Херсона российскими оккупантами один человек погиб, девять получили ранения.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в телеграм-канале.

"Уточнение! Количество пострадавших из-за российского обстрела центра Херсона возросло до десяти: 1 человек погиб, 9 – ранены", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось и погибшем и семерых раненых вследствие артиллерийского обстрела оккупантами района центрального рынка в Херсоне.

Напомним, вчера россияне из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации обстреляли Херсонскую область, попали в жилые кварталы.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему поляки, венгры и словаки заблокировали экспорт зерна из Украины.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться