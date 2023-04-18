В Херсоне уже девять раненных после обстрела РФ
Во вторник утром во время обстрела центра Херсона российскими оккупантами один человек погиб, девять получили ранения.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в телеграм-канале.
"Уточнение! Количество пострадавших из-за российского обстрела центра Херсона возросло до десяти: 1 человек погиб, 9 – ранены", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось и погибшем и семерых раненых вследствие артиллерийского обстрела оккупантами района центрального рынка в Херсоне.
Напомним, вчера россияне из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации обстреляли Херсонскую область, попали в жилые кварталы.
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