Во вторник утром во время обстрела центра Херсона российскими оккупантами один человек погиб, девять получили ранения.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в телеграм-канале.

"Уточнение! Количество пострадавших из-за российского обстрела центра Херсона возросло до десяти: 1 человек погиб, 9 – ранены", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось и погибшем и семерых раненых вследствие артиллерийского обстрела оккупантами района центрального рынка в Херсоне.

Напомним, вчера россияне из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации обстреляли Херсонскую область, попали в жилые кварталы.

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