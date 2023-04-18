Россияне с утра обстреляли район Центрального рынка в Херсоне из артиллерии. Известно о шести пострадавших.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Местные телеграм-каналы пишут, что есть и погибшие.

Глава Херсонской администрации Александр Прокудин призвал жителей не покидать укрытия.

Также уже появилось видео последствий обстрела рынка.

Как писала "Страна", в Луганской области в результате авиаудара по дому погибли три человека, из-за обстрелов их не удалось спасти.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, армия России наступает на четырех направлениях и обстреливает Запорожскую область.

Тем временем война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему поляки, венгры и словаки заблокировали экспорт зерна из Украины.