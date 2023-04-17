За минувшие сутки российская армия 46 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив 170 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации. Областной центр враг обстрелял три раза.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем телеграм-канале.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

За прошедшие сутки жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, добавил Прокудин.

Напомним, ранее россияне за сутки 70 раз обстреляли Херсонщину. попадания были в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию школы и государственного учреждения исполнения наказаний в Херсоне. Погибли два человека.

Также сообщалось, что вчера с обеих сторон фронта сообщили об обстрелах храмов на Пасху.

Кроме того, мы писали, что спасатели завершили разбор завалов в Славянске. После ракетной атаки погибли 15 человек.

Война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне .

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