В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 16 апреля. Сообщается, что российские войска наступают на четырех направлениях и обстреливают Запорожскую область.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Россияне нанесли 25 ракетных ударов по городам Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Снегиревка - Николаевской, а также 28 авиационных ударов.

2. Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сосредоточивает усилия в районах следующих населенных пунктов:

на Лиманском направлении - у Григоровки и Спорного;

на Бахмутском направлении - в Бахмуте и у Хромово и Ивановского;

на Авдеевском направлении - Новокалинового, Северного, Водяного и Первомайского;

на Марьинском направлении - у Марьинки.

3. Украинская авиация нанесла пять прицельных ударов. Силы ПВО сбили четыре вражеских БПЛА (2 типа "Орлан-10", один разведывательный "Элерон" и один дрон-камикадзе "Ланцет").

Ранее мы писали, что прокуратура опубликовала фото последствий ночного ракетного обстрела Николаевской области. Погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка.

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