В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 15 апреля. Сообщается, что украинские войска за сутки отбили 40 атак на четырех направлениях.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. За сутки противник нанес 19 авиационных и 4 ракетных ударов, совершил более 15 обстрелов из РСЗО.

2. Россияне наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях:

на Лиманском направлении - у Дибровой;

на Бахмутском направлении - в Бахмуте и у Хромово;

на Авдеевском направлении - у Северного и Первомайского;

на Марьинском направлении - у Марьинки.

3. ВСУ отбили 40 атак.

4. Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения вражеских войск.

Напомним, сегодня в ВСУ заявили, что в Бахмуте идут беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои.

Война в Украине продолжается уже 416-й день. Мы следим за новостями 15 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 415-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. По данным украинского Генштаба, россияне также атаковали в районах Богдановки и Предтечино. Институт изучения войны пишет о продвижении "Вагнера" в Бахмуте, по данным разведки Велкобритании, украинские силы все еще обороняются на западе города.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.