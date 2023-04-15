Ракеты Х-50, регулярное производство которых летом намерена наладить Россия, Украину не пугают.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, такие боеприпасы - это обычные крылатые ракеты, а их украинское ПВО научилось сбивать.

"Их технико-тактические характеристики ничем не отличаются от тех крылатых ракет, которые Россия уже применяла по Украине. И "Калибр", Х-101 и Х-555 – это ракеты, которые мы сбиваем. Возможно, Х-50 запускают потому, что она дешевле, ее производство проще, но это обычная крылатая ракета", - сказал Игнат.

Ранее о планах России увеличить производство Х-50 сообщал украинский Генштаб.

Война в Украине продолжается уже 416-й день. Мы следим за новостями 15 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 415-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. По данным украинского Генштаба, россияне также атаковали в районах Богдановки и Предтечино. Институт изучения войны пишет о продвижении "Вагнера" в Бахмуте, по данным разведки Велкобритании, украинские силы все еще обороняются на западе города.

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