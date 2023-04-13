Китай успешно испытал и развернул гиперзвуковую ракету большой дальности, которая, по-видимому, способна преодолевать противоракетную оборону США.

Об этом говорится в слитых документах разведки, на которые ссылается The Washington Post.

По данным издания, в секретных документах американской разведки сообщается об успехах КНР в деле создания ракет, которые могут обходить систему ПРО США.

Напомним, в США нашли того, кто слил секретные документы Министерства обороны и разведки страны. По данным The New York Times, им оказался 21-летний сотрудник разведки ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс, являющийся лидером небольшой онлайн-группы, в которую просочились секретные документы.

Ранее мы писали, что, по данным Bloomberg, Китай добился большого прогресса в разработке гиперзвукового оружия и, возможно, уже развернул ракеты, способные поражать базы США в Тихом океане.

Кроме того, академия аэродинамики Китая утверждает, что эксплуатирует как минимум три гиперзвуковые аэродинамические трубы, способные работать на скоростях в 8, 10 и 12 Маха, превышающих скорость звука.