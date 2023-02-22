Американский военно-промышленный комплекс страдает от нехватки конкуренции и отсутствия потенциала роста, необходимых, чтобы подготовить США для потенциального участия в крупных военных конфликтах.

Об этом пишет агентство Bloomberg в материале "Война России против Украины и подъем Китая вскрыли военные неудачи США".



Как говорится в статье, отрасль страдает от недостатка конкуренции и нехватки "потенциала роста", необходимых для участия в крупных промышленных войнах. Если в 1980 году подрядчиками Пентагона выступали более 70 аэрокосмических и оборонных компаний, то с начала 2000-х годов их осталось всего пять: это Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics, Northrop Grumman и Boeing.



По словам собеседников издания, сокращение количества подрядчиков привело к падению уровня креативности и инноваций в отрасли. Превышение планируемых расходов в ВПК стало обычной практикой, а культура министерства обороны США по избежанию рисков - правилом, которым руководствуются в работе крупнейшие оборонные предприятия.

За последние годы в США были свернуты или значительно снижены темпы развития перспективных систем вооружений. Среди них, в частности, программа "будущих боевых систем" (Future Combat Systems), которую минобороны отменило в 2009 году после восьми лет разработки и 20 миллиардов долларов потраченных средств. "Сворачивание Future Combat Systems означает, что спустя более чем десятилетие армия США до сих пор не разработала замену своей бронетехники времен холодной войны: танка Abrams и БМП Bradley", резюмирует автор публикации.



Кроме того, в США до сих пор не завершена программа создания гиперзвукового оружия, которая началась еще в начале 2000-х годов и с тех пор тормозилась из-за неудачных тестов на ранних этапах. В качестве еще одного примера чрезмерно дорогой и долгой программы развития оружейных технологий упомянут истребитель пятого поколения F-35. Расходы на эту программу в течение 66 лет оцениваются в 1,7 триллиона долларов. Несмотря на астрономическую потраченную сумму, самолету до сих пор не хватает программного обеспечения. На доведение системы до уровня полноценной эксплуатации может потребоваться еще 21 год.

Значительным фактором риска для американского ВПК называется хроническая недооценка зависимости оборонной индустрии от инновационных технологий из Китая. Большинство основных подрядчиков не могут даже сказать, как много китайских частей в их системах, от полупроводников для дисплеев до гаек и болтов. При этом в самом Китае темпы закупки вооружений и современных боевых систем в пять-шесть раз быстрее, чем в США. Одной из причин этого упоминается забюрократизированность Пентагона и сложности в процессе бюджетирования, что, помимо прочего, также влияет на инновации.

"У нас есть военно-промышленная база, созданная для достижения сдерживания высочайшего уровня благодаря развернутым нами платформам мирового класса. Но есть и серьезные вопросы к тому, как мы будем поддерживать себя в условиях высокоинтенсивного обычного конфликта продолжительностью более нескольких недель", - резюмировал бывший стратег по Китаю на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов, а ныне президент Национального Бюро азиатских исследований Рой Кампхаузен.

Осенью СМИ писали, что у США истощаются запасы оружия и боеприпасов для поставок в Украину.

В декабре вновь появились публикации на эту тему. Газеты утверждали, что слабостью США является нехватка артиллерийского снаряжения всех видов.