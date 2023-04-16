С обеих сторон фронта сообщают об обстрелах храмов на Пасху.

Так, Днепропетровская областная военная администрация информирует о том, что были прилеты в районе храма в Никополе. В результате - двое раненых и повреждения пяти домов, хозяйственных построек и линий электропередач.

В Камышевахе Запорожской области одна из ракет попала в церковь, людей внутри не было, сообщает глава местной администрации (первое видео).

В Донецке сообщали о ночном обстреле района главного храма города - Свято-Преображенского собора (второе видео). Заявляют об одном убитом и о ранении священника.

Ранее мы писали, что в ВСУ предупреждали о том, что Россия может совершить очередной массовый ракетный удар по Украине на Пасху - в воскресенье, 16 апреля. А также во все последующие майские праздники.

Война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 416-го дня войны. Под обстрелом были приграничный город Сумской области, Очаков, Херсон, Константиновка. Спасатели продолжили ликвидировать последствия обстрела Славянска, где погибли более десяти человек. За Бахмут продолжились тяжелые бои. Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных россиян. Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему в Украине заговорили о выборах.