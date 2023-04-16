В Сумской области россияне обстреляли психоневрологический интернат. В результате ранена 70-летняя женщина.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины в своем телеграм-канале.

По его данным, 15 апреля 2023 года около 23:00 на здание интерната в Шосткинском районе была сброшена авиационная бомба. В результате получила ранения 70-летняя женщина.

"167 пациентов остались без крова, поскольку здание вследствие авиаудара не пригодно для жизни", - пишет Офис Генпрокурора.

Ранее мы сообщали, что в результате минометного обстрела Сумской области погибли два человека.

Война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 416-го дня войны. Под обстрелом были приграничный город Сумской области, Очаков, Херсон, Константиновка. Спасатели продолжили ликвидировать последствия обстрела Славянска, где погибли более десяти человек. За Бахмут продолжились тяжелые бои. Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных россиян. Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время.

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