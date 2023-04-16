Российская армия обстреляла населенные пункты Николаевской области, в результате в одном из населенных пунктов Снигиревской громады, погибли два подростка.

Об этом сообщает губернатор Николаевской области Виталий Ким в своем телеграм-канале.

"Вчера, 15 апреля, в 10:00 враг совершил обстрел населенного пункта Гороховской громады. Повреждено здание детского сада и клуба. Без пострадавших. Сегодня ночью, 16 апреля, в 02:20 вражеских ракетных обстрелов подверглась Снигиревская община. Предварительно зенитно-ракетные системы С-300. В одном из населенных пунктов общины в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие", - написал Ким.

В городе Снигиревка в результате сегодняшнего ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома. По предварительной информации, без пострадавших.

Кроме того, россияне нанесли удар по Запорожской области. Пострадал храм в Камышевахе, служба там не проходила, заявил глава ОВА Юрий Малашко.

В Запорожье был прилет в зеленую зону. Последствия повреждений устанавливаются.

Напомним, за сутки россияне обстреляли приграничные пункты Харьковской области. Повреждены два дома, разрушены авто и трактор.

Также сообщалось, что спасатели продолжают разбирать завалы разрушенной пятиэтажки в Славянске.

Напомним, война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.

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