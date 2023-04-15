Российские войска продолжают наносить обстрелы по Харьковской области, терроризируя местное население и нанося ущерб жизни и здоровью местных жителей. В результате одного из обстрелов в городе Волчанске повреждено медицинское учреждение, пострадала 62-летняя работница, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.

Кроме того, 5 частных жилых домов получили различные повреждения.

В настоящее время во многих приграничных населенных пунктах продолжаются боевые действия.

В районе города Изюма произошли два случая взрывов на взрывчатке. В результате подрыва двое людей получили ранения и были госпитализированы. Один из пострадавших - 44-летний электромонтер, получил травмы в результате подрыва на мине во время восстановительных работ в Изюмском районе. Другой пострадавший - 29-летняя женщина, получила ранения в результате взрыва на рынке в Изюме. Оба были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Напомним, что в приграничных районах Харьковской области продолжаются боевые действия, в результате которых пострадали уже несколько десятков гражданских жителей. Пиротехники ГосЧС продолжают разминирование и обезвреживание взрывоопасных предметов.

Напомним, под Харьковом от обстрелов погибли два пенсионера, пожилая женщина госпитализирована.

Также по данным ГосЧС, в Харьковской области могут работать "черные" саперы.

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