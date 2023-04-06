Сегодня в Харьковской области зафиксированы два случая подрыва гражданских лиц на минах.

О них сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В селе Василенково Купянского района 57-летний мужчина взорвался на неизвестном взрывоопасном предмете во время сжигания травы на собственном подворье. Его госпитализировали с взрывными травмами.

Кроме того, в Изюме на территории частного домохозяйства получила ранение после взрыва 56-летняя женщина. В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

"Призываю всех быть максимально осмотрительными. В случае обнаружения какого-либо предмета, похожего на взрывоопасный, ни в коем случае не трогайте его, отойдите на безопасное расстояние и вызовите специалистов ГСЧС или сообщите Нацполиции", - призвал Синегубов.

В начале марта мы писали, что в Харьковской области местный житель подорвался на российской противопехотной мине "Лепесток".

А на днях в Херсонской области вблизи села Шляхово Бериславской громады на российской взрывчатке подорвался местный житель.