За прошедшие сутки россияне обстреляли приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В частности, под вражеским огнем находились Казачья Лопань, Купянск, Волчанск, Гатище, Двуречная и другие населенные пункты.

Об этом сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"В селе Петропавловка Купянского района вражеским огнем повреждены два частных дома, разрушены автомобиль и трактор. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал Синегубов.

Также губернатор добавил, что в Харьковской области продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали 9,5 га территории и обезвредили 196 взрывоопасных предметов.

Напомним, вчера в результате одного из обстрелов в городе Волчанске повреждено медицинское учреждение, пострадала 62-летняя работница. Кроме того, 5 частных жилых домов получили различные повреждения. В настоящее время во многих приграничных населенных пунктах продолжаются боевые действия.

Также мы сообщали, что в Харьковской области могут работать черные саперы. Соответствующую информацию сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили из неофициальных источников.