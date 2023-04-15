Две женщины погибли сегодня в Херсоне в результате обстрела. Об этом пишет в своем телеграм-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Они получили минно-взрывные ранения, несовместимые с жизнью", - уточняет он.

О звуках взрывов в городе сегодня с утра сообщалось не менее трех раз.

Напомним, 13 апреля российская артиллерия ударила по парку в Херсоне, погиб местный житель.

Ранее под Херсоном авто с гражданскими наехало на мину в карьере, погиб человек, есть раненый.

Война в Украине продолжается уже 416-й день. Мы следим за новостями 15 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 415-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. По данным украинского Генштаба, россияне также атаковали в районах Богдановки и Предтечино. Институт изучения войны пишет о продвижении "Вагнера" в Бахмуте, по данным разведки Велкобритании, украинские силы все еще обороняются на западе города.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.