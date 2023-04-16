В Славянске Донецкой области продолжаются разборы завалов жилого дома, разрушенного в результате ракетного удара.

Об этом сообщает ГСЧС в своем телеграм-канале.

По информации Нацполиции, под завалами могут быть 4 человека.

"Проведен разбор 107 т разрушенных строительных конструкций, работы продолжаются. Два человека спасены, тела шести подняты из-под завалов разрушенной пятиэтажки. Всего в результате массированного вражеского удара 11 человек погибли, 22 получили ранения", - говорится в сообщении ГСЧС.

Всего к проведению работ привлечены 43 человека и 9 единиц техники.

Напомним, жилой микрорайон Славянска накануне попал под российский ракетный удар. В одном из поврежденных многоэтажных домов ударом снесло несколько верхних этажей.

В результате удара погибли до 11 человек. Также на днях в Офисе президента сообщили о гибели ребенка, которого достали из-под завалов в Славянске. Он умер по дороге в больницу.

Война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.