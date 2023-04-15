Под завалами попавшего под удар дома в Славянске, вероятно, находятся еще четыре человека. Об их состоянии ничего не известно.

Об этом сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным службы, на месте завала разобрано 75 тонн разрушенных строительных конструкций. На месте работает мобильная оперативная группа Главного управления и психолог ГСЧС. От Главного управления привлечены 42 человека личного состава и 10 единиц техники. От коммунальных служб - девять единиц техники и 26 человек.

Между тем власти Донецкой области заявляют, что выросло число пострадавших из-за удара по дому - до 23 человек.

Напомним, жилой микрорайон Славянска накануне попал под российский ракетный удар. В одном из поврежденных многоэтажных домов ударом снесло несколько верхних этажей.

Вчера в Офисе президента сообщили о гибели ребенка, которого достали из-под завалов в Славянске. Он умер по дороге в больницу.

Сегодня днем стало известно, что число погибших в результате обстрела Славянска и обрушения дома увеличилось до 11 человек. В доме погибли шесть жителей.