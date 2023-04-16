За прошедшие сутки россияне 70 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 419 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон российская армия обстреляла пять раз.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем телеграм-канале.

По его словам, попадания были в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию школы и государственного учреждения исполнения наказаний в Херсоне.

В результате обстрелов два человека погибли, еще двое получили ранения.

Кроме того, Прокудин сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуировали 61 человека.

Напомним, за сутки россияне обстреляли приграничные пункты Харьковской области. Повреждены два дома, разрушены авто и трактор.

Также в Пасхальную ночь россияне обстреляли Николаевскую и Запорожскую области. Погибли двое подростков. Повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры, жилые дома, пострадал храм.

Кроме того, сообщалось, что спасатели продолжают разбирать завалы разрушенной пятиэтажки в Славянске.

Напомним, война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.