Вчера, 15 апреля, россияне обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате несколько людей были ранены и, возможно - один погибший.

Об этом сообщали местные телеграм-каналы.

По свидетельству очевидцев, один из "прилетов" был в торговые ряды в центральной части города. Повреждены дома и автомобили.

Сегодня, 16 апреля, появились фото с последствиями вчерашнего обстрела Константиновки Донецкой области.

Снимки публикует Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

На них можно увидеть повреждения, причиненные торговым рядам, куда был один из "прилетов".

Кроме того, зафиксированы поврежденные автомобили. О погибших официально не сообщалось, местные телеграм-каналы писали о нескольких раненых.

"Артиллерией вражеские войска накрыли Константиновку. Попали в 3 многоквартирных дома, аптеку, торговый центр, автомобили и торговые павильоны. Ранили гражданских жителей", - говорится в сообщении Нацполиции.

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