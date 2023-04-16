Последствия обстрелов Донецкой области российской армией. Фото: Главное управление Национальной полиции в Донецкой области

Вчера, 15 апреля, россияне обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате несколько людей были ранены и, возможно - один погибший.

Об этом сообщали местные телеграм-каналы.

По свидетельству очевидцев, один из "прилетов" был в торговые ряды в центральной части города. Повреждены дома и автомобили.

Сегодня, 16 апреля, появились фото с последствиями вчерашнего обстрела Константиновки Донецкой области.

Снимки публикует Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

На них можно увидеть повреждения, причиненные торговым рядам, куда был один из "прилетов".

Кроме того, зафиксированы поврежденные автомобили. О погибших официально не сообщалось, местные телеграм-каналы писали о нескольких раненых.

"Артиллерией вражеские войска накрыли Константиновку. Попали в 3 многоквартирных дома, аптеку, торговый центр, автомобили и торговые павильоны. Ранили гражданских жителей", - говорится в сообщении Нацполиции.

Россияне обстреляли Донецкую область

Последствия обстрела Донецкой области

Последствия обстрела Донецкой области

Россияне обстреляли Донецкую область

Последствия обстрела Донецкой области

Последствия обстрела Донецкой области

Последствия обстрела Донецкой области

Последствия вражеского обстрела Донецкой области

Последствия вражеского обстрела Донецкой области

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