Николаевская областная прокуратура сообщила подробности массированного ракетного обстрела Снегиревки. Сообщается, что в результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в телеграм-канале.

"Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч.2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 16 апреля 2023 года в 02:10 часа армия РФ атаковала ракетами город Снигиревку Николаевской области. Вражеские снаряды попали в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, россияне выпустили около десяти ракет С-300 по мирному населению Снигиревки.

Напомним, за сутки россияне обстреляли приграничные пункты Харьковской области. Повреждены два дома, разрушены авто и трактор.

Также россияне за сутки 70 раз обстреляли Херсонщину. Погибли два человека, еще двое ранены.

Кроме того, сообщалось, что спасатели продолжают разбирать завалы разрушенной пятиэтажки в Славянске.

Напомним, война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.