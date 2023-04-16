Последствия ночного обстрела Снигиревки. Фото: Николаевская областная прокуратура

Николаевская областная прокуратура сообщила подробности массированного ракетного обстрела Снегиревки. Сообщается, что в результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в телеграм-канале. 

"Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч.2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 16 апреля 2023 года в 02:10 часа армия РФ атаковала ракетами город Снигиревку Николаевской области. Вражеские снаряды попали в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, россияне выпустили около десяти ракет С-300 по мирному населению Снигиревки.

Фото последствий ночного обстрела Николаевской области

Фото последствий ночного обстрела Николаевской области

Фото последствий ночного обстрела Николаевской области

Напомним, за сутки россияне обстреляли приграничные пункты Харьковской области. Повреждены два дома, разрушены авто и трактор.

Также россияне за сутки 70 раз обстреляли Херсонщину. Погибли два человека, еще двое ранены.

Кроме того, сообщалось, что спасатели продолжают разбирать завалы разрушенной пятиэтажки в Славянске.

Напомним, война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.

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