В Славянске завершили разбор завалов пятиэтажки после ракетного удара 14 апреля.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, в доме погибли десять человек, пятерых удалось спасти из-под завалов.

Всего в результате обстрела Славянска в тот день погибли 15 человек, 24 - получили ранения.

Кириленко добавил, что по городу было выпущено восемь ракет С-300.

Ранее мы писали, что сегодня в Славянске из-под завалов разрушенного многоэтажного дома достали тело погибшей женщины.

А в день обстрела в Офисе президента сообщили о гибели ребенка, которого достали из-под завалов. Он умер по дороге в больницу.

Война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 416-го дня войны. Под обстрелом были приграничный город Сумской области, Очаков, Херсон, Константиновка. Спасатели продолжили ликвидировать последствия обстрела Славянска, где погибли более десяти человек. За Бахмут продолжились тяжелые бои. Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных россиян. Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время.

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