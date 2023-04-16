В Славянске из-под завалов разрушенного многоэтажного дома достали тело погибшей женщины.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

Таким образом, на данный момент список жертв позавчерашнего обстрела - 13 погибших и 22 раненых. Двоих извлеченных из-под завалов удалось спасти.

По информации от полиции, под завалом могут находиться еще два человека. Разбор обломков продолжается. Спасатели уже разобрали 153 тонны строительных конструкций.

Напомним, 14 апреля жилой микрорайон Славянска попал под российский ракетный удар. В одном из поврежденных многоэтажных домов обстрелом снесло несколько верхних этажей.

В тот же день в Офисе президента сообщили о гибели ребенка, которого достали из-под завалов в Славянске. Он умер по дороге в больницу.

Война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 416-го дня войны. Под обстрелом были приграничный город Сумской области, Очаков, Херсон, Константиновка. Спасатели продолжили ликвидировать последствия обстрела Славянска, где погибли более десяти человек. За Бахмут продолжились тяжелые бои. Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных россиян. Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время.

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