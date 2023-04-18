В селе Новоегоровка Луганской области в результате российского авиаудара по частному дому погибли трое мирных жителей, еще одна женщина ранена.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

У пострадавшей женщины 1977 года рождения осколочные ранения шеи, рук и ног. Ее госпитализировали в Харьков.

Во время удара по дому там находились люди, возник пожар.

"К сожалению, из-за плотного артобстрела спасти людей из-под горящих завалов не было возможности", - заявил Лысогор.

Он отметил, что в последние дни "враг почти непрерывно использует тактическую авиацию для бомбардировки деоккупированных населенных пунктов Сватовского района".

Ранее сообщалось, что в Луганской области российские военные подошли близко к Белогоровке.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

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