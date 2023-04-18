В Луганской области в результате авиаудара по дому погибли три человека. Из-за обстрелов их не удалось спасти
В селе Новоегоровка Луганской области в результате российского авиаудара по частному дому погибли трое мирных жителей, еще одна женщина ранена.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
У пострадавшей женщины 1977 года рождения осколочные ранения шеи, рук и ног. Ее госпитализировали в Харьков.
Во время удара по дому там находились люди, возник пожар.
"К сожалению, из-за плотного артобстрела спасти людей из-под горящих завалов не было возможности", - заявил Лысогор.
Он отметил, что в последние дни "враг почти непрерывно использует тактическую авиацию для бомбардировки деоккупированных населенных пунктов Сватовского района".
Ранее сообщалось, что в Луганской области российские военные подошли близко к Белогоровке.
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