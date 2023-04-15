В Луганской области российские военные подошли близко к Белогоровке, сообщает глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в интервью телеканалу "Эспрессо".

Ситуация на фронте остается напряженной, боевые действия не снижаются. Наибольшая активность отмечается в Кременских лесах и Белогоровке.

По словам Власенко, российские войска добились успехов в приближении к населенному пункту. Артиллерийские обстрелы продолжаются, а также происходят авиационные удары.

Как писала "Страна", в Харьковской области из-за обстрела ранена сотрудница больницы, двое человек подорвались на минах.

Напомним, что в Славянске разбирают остатки рухнувшей после обстрела многоэтажки. Число погибших после удара по дому выросло до девяти.

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