Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность главы Луганской ОВА полковника Нацполиции Артема Владимировича Лысогора.

Новому главе Луганской ОВА 39 лет. С июня 1999 года он начал службу в органах внутренних дел в Харькове курсантом Национального университета внутренних дел.

С июля 2016 года Артем Лысогор временно исполнял обязанности заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области, а с сентября того же года был назначен заместителем начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Согласно данным его фейсбук-страницы, ранее он также работал в должности заместителя командира роты в полку патрульной службы полиции особого назначения "Днепр-1".

Ранее Луганскую ОВА возглавлял Сергей Гайдай. Сообщалось, что он ушел с поста чтобы стать послом в Казахстане. По крайней мере обсуждалась такая возможность.

Также мы писали, что Владимир Зеленский назначил главой Киевской ОГА прокурора Кравченко, который вел дело Януковича.

А также что президент назначил нового главу военной администрации Херсона.