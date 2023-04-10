Президент Владимир Зеленский назначил главой Киевской областной государственной администрации Руслана Кравченко.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства 10 апреля.

"Назначить Кравченко Руслана Андреевича главой Киевской областной государственной администрации", - сказано в тексте.

Кравченко был прокурором по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Именно он в марте 2017 года подписал обвинения в госизмене Януковичу. Кравченко работал в военной прокуратуре под началом Анатолия Матиоса.

До сегодняшнего дня он был действительным главой Бучанской окружной прокуратуры и участвовал в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

7 апреля Кабинет министров согласовал назначение Кравченко новым руководителем Киевской областной государственной администрации. До него эту должность занимал Алексей Кулеба, являющийся сейчас заместителем руководителя Офиса президента.

Ранее "Страна" подробно разбирала, почему Зеленский стал часто менять глав областей.