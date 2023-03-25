Заповедник "Аскания-Нова" на захваченной части Херсонской области взят под контроль россиянами.

Об этом сообщает в Фейсбуке руководство заповедника.

"Вынуждены сообщить об установлении оккупационной администрацией фактического контроля за Биосферным заповедником "Аскания-Нова" имени Фальц-Фейна Национальной академии аграрных наук Украины", - сказано в посте.

Как далее пишет руководство, 20 марта в учреждение прибыли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, "врио губернатора" Херсонской области Владимир Сальдо и неизвестное лицо в роли директора, назначенного "Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области" Д.В. Мещеряков.

Таким образом, дальнейшая сохранность заповедника "не может быть обеспечена украинской администрацией и находится под непосредственной угрозой", говорится в заявлении.

При этом пока персонал продолжает выполнять обязанности и осуществляет уход за коллекциями. До нынешнего момента зарплаты и текущие расходы оплачивались благотворителями с подконтрольной территории Украины, стран ЕС и США.

Отметим, что еще летом Украина заявляла о захвате Россией Института животноводства, который входит в "Асканию-Нову".

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