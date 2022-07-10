Российские оккупанты захватили институт животноводства "Аскания-Нова" в Херсонской области.

Об этом сообщил спикер Одесской Областной военной администрации Сергей Братчук.

На главном здании института вывесили русское знамя и поставили своего директора.

Им стал Валерий Топиха, ранее работавший на херсонской таможне. В свое время его отец работал заместителем директора этого же института. На работу оккупанты зовут бывших сотрудников. Сотрудничать согласились охранники, водители и некоторые ученые.

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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