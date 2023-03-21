Новым главой "Укрзализныци" вместо Александра Камышина назначен член правления госкомпании Евгений Лященко.

Соответствующее решение принял Кабмин.

Он назначен на должность на два года.

Напомним, что ранее Камышин был назначен министром стратегических отраслей промышленности.

По данным источников, последней каплей для увольнения Камышина с главы Укрзализныци стал сход с рельсов поезда перед визитом Джо Байдена. Он заявил, что Камышиным были давно недовольны. Кроме того, добавил, что тот так и не смог разобраться в технологических процессах железнодорожной отрасли.

Будущее назначение Лященко было анонсировано ранее.

"Евгений Лященко будет выполнять обязанности - он мощный, с высокой степенью доверия", - заявил член совета директоров УЗ Орест Лагунов.

Лященко занимает должность члена совета директоров УЗ с октября 2021 года, ранее он был генеральным директором Media Group Ukraine.

Эта компания с 2010 по 2022 год объединяла телевизионные, издательские и цифровые ресурсы инвестиционной компании SCM украинского олигарха Рината Ахметова. Была ликвидирована в 2022 году.