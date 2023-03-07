Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обрело полноценного руководителя почти год спустя после завершения полномочий предыдущего главы НАБУ.

Возглавил бюро бывший руководитель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) Семен Кривонос, которому закон отводит семилетний срок пребывания в новом статусе. До своего назначения он не имел отношения к НАБУ и вообще к правоохранительным органам, однако работал в разных госструктурах, последняя из которых - это ГИАГ.

Связанные с западными структурами антикоррупционные активисты полагают, что Кривонос в новом кресле может быть креатурой Офиса президента (ОП). И если это действительно так, то назначение нового главы НАБУ можно расценивать как стратегический успех команды Зеленского - они, таким образом, в значительной степени обезопасили себя от угрозы возбуждения уголовных дел со стороны патрулируемой Западом антикоррупционной вертикали.

Однако западные посольства пока молчат и призывов пересмотреть кадровое решение не слышно.

Кто на самом деле Семен Кривонос и как повлияет на политрасклад его назначение главой НАБУ, разбиралась "Страна".

Правительство завершило конкурс

Полномочия предыдущего главы НАБУ Артема Сытника завершились еще в апреле 2022 года. Но конкурс на нового директора официально начался только 16 ноября.

Связано это было с интригами вокруг кандидатуры преемника Сытника. Было очевидно, что Запад (и ориентированные на него структуры внутри Украины) и Офис президента хотят посадить своего человека в директорское кресло. Подробнее о перипетиях конкурса можно прочитать здесь.

Конкурс на нового главу НАБУ тем не менее провели оперативно, закончив его даже немного раньше анонсированных сроков.

4 марта конкурсная комиссия подала имена трех финалистов в Кабмин, который и утверждает, по закону, нового директора. Это были глава ГИАГ Семен Кривонос, руководитель следственного отдела теруправления Государственного бюро расследований Сергей Гупяк и руководитель управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук.

6 марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство на внеочередном заседании остановило свой выбор на Кривоносе. Комментируя назначение, глава Кабмина назвал конкурс на нового директора Бюро прозрачным.

"С назначением директора НАБУ мы имеем полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру. Наша команда предана нулевой толерантности в отношении коррупции и поддержки антикоррупционных институтов", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Он также считает, что после утверждения нового директора НАБУ Украина "выполнила все семь рекомендаций Европейского союза, определенных при получении статуса кандидата в члены ЕС".

На самом деле здесь имеют вес только оценки самих еврочиновников, о чем "Страна" не раз писала.

А заверения Шмыгаля нужно рассматривать как продолжение линии руководства Украины как можно раньше добиться официальных выводов Еврокомиссии о выполнении Киевом "кандидатских" условий.

Но вернемся к Кривоносу.

Он уроженец Мариуполя, по первому образованию агроном, по второму - юрист. С 2011 по 2015 год он работал в территориальных органах Минюста в Одесской и Киевской областях, с 2015 по 2016 год занимал должность первого заместителя начальника Одесской таможни (на этот факт обратим особое внимание).

После увольнения из таможни Кривонос работал старшим юридическим советником в Международной организации по развитию права, в 2020-2021 годах возглавлял общественную организацию "Офис простых решений и результатов". О нем чуть подробнее.

Офис был создан в помощь Национальному совету реформ при президенте Украины. Когда Владимир Зеленский решил возродить этот специальный консультативно-совещательный орган, его исполком возглавил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который и инициировал создание Офиса с целью ускорить подготовку реформ для страны.

Новый директор НАБУ Семен Кривонос (слева) был соратником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украине, фото: страница Кривоноса в Facebook

Появление в Офисе Кривоноса говорит о близости его к Саакашвили.

Собственно, в Одесской таможне нынешний директор НАБУ тоже работал в то время, когда бывший грузинский президент возглавлял Одесскую областную госадминистрацию. А когда Саакашвили стал организовывать протесты против президента Петра Порошенко, прозванные МихоМайданом, Кривонос, судя по его постам в соцсети, активно их поддерживал, публикуя посты с критикой Порошенко и его соратников.

"Двухминутка ненависти. Порохоботы, сдохните!", - написал он 25 января 2018 года.

В октябре 2021 года Саакашвили решил вернуться в Грузию, после чего внимание общества к Офису существенно ослабело.

Однако карьера Кривоноса уже к тому времени развивалась по новой траектории.

С мая 2021 он занял должность главы Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины, которая регулирует очень "жирную" сферу строительства.

Как утверждает Кривонос, на этом посту он в связке с НАБУ способствовал разоблачению представителя одного из киевских застройщиков, пытавшегося подкупить главу ГИАГ за 120 тысяч долларов.

В одном из интервью он также говорил, что в 2016 году он хотел возглавить Одесское территориальное управление НАБУ и почти выиграл конкурс, но отказался от этой работы.

Но, по утверждению Кривоноса, его попытались очернить через СМИ (имеется в виду расследование Дмитрия Гнапа, который утверждал, что у Кривоноса была квартира, не соответствующая его заработкам), а он-де не захотел "навредить молодому и такому нужному органу, только начинающему работать на полную мощность". Тогда он познакомился с первым директором НАБУ Артемом Сытником, с которым потом в качестве руководителя ГИАГ сотрудничал.

Объясняя свои мотивы участвовать в конкурсе на директора, Кривонос сказал, что воспринимает эту работу "как вызов", с которым он "способен справиться".

"Смогу сохранить достижения и улучшить результаты", - заявил он в интервью.

"Мое личное мнение, что руководящая должность в НАБУ - это не исключительно о знании уголовного процесса, досудебного следствия, уголовного кодекса и т.д. Новый человек не из системы, не имеющей опыта работы непосредственно в правоохранительных органах, органах, осуществляющих досудебное следствие, может дать новый толчок, новое видение для развития. Найти нестандартные решения", - сказал Кривонос.

О его работе в ГИАГ ходят разноречивые отзывы.

Опрошенные "Страной" застройщики говорят, что там действительно при Кривоносе "победили коррупцию" и деньги за вынесение нужных решений практически перестали брать.

В то же время слухи о лоббизме интересов отдельных игроков строительного рынка ходят.

Якобы Кривонос активно лоббировал интересы крупных застройщиков, в частности Saga Development Андрея Вавриша и Perfect Group Дмитрия Исаенко.

"Как говорят, они через него фактически получили разрешение на строительство Кyivproekt City Spase на ул. Богдана Хмельницкого, на месте института "Киевпроект" (точнее, под видом его реконструкции), хотя изначально против был Минкульт, и он даже подавал в суд на эти компании. Но осенью прошлого года они активно отбились в суде, ссылаясь на тот факт, что, когда они оформляли документацию, в Киеве еще не было центрального исторического ареала (который выдвигает более жесткие требования по реконструкции и строительству в центре столицы). Тем не менее в новом комплексе будет даже жилая часть зданий, хотя целевое назначение участка там - общественная застройка. При этом Кривонос якобы сообщил в ГБР, что нет никаких замечаний к компаниям, и по итогу уголовное дело против них закрыли. Но это слухи, которые какого-то подтверждения не имеют", - говорит источник "Страны".

Однако упомянутое выше дело о попытке дать взятку Кривоносу в 120 тыс долларов касалось как раз компании Perfect Group (ее представители, по заявлению самого главы ГИАГ, хотели дать ему эту взятку за ввод в эксплуатацию ЖК).

Это противоречит версии о коррупционной связи Кривоноса с данной компанией, хотя на рынке обсуждают и конспирологическую версию, что речь здесь шла об "игре на публику", чтобы отмести обвинения Кривоноса в связях с Вавришем и Исаенко.

С кем связан Кривонос

Правда, в среде грантовых активистов, опекающих НАБУ, взгляды Кривоноса на должность не оценили. Более того, его обвиняют в связях с Офисом президента.

Так, глава связанного с западными структурами "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин утверждает, что супруга Кривоноса Галина Польшинская работала в аппарате замглавы КГГА Алексея Кулебы, который сейчас является замом руководителя ОП Андрея Ермака.

Кроме того, Кривонос имеет связи с бывшим бизнес-партнером Кулебы по компании "Аспер Эстейт", а позже - одним из руководителей департамента благоустройства столичной мэрии Тимуром Ткаченко (он занял эту должность вместо Кулебы). Ткаченко проживал в квартире жены будущего директора НАБУ.

В декларации за 2018 год Ткаченко указывал, что пользуется квартирой жены Кривоноса (Польшинской) в Киеве. Также в декларациях Кривоноса указано, что с 1 января 2018 у него в пользовании находится Audi Q5 2012 года выпуска, владелицей которого является жена Тимура Ткаченко – Анна Ткаченко. Примечательно, что в декларации за 2019 год Кривонос не указывает владельцев машины.

По данным занимающегося расследованиями журналиста Дениса Бигуса, департамент Кулебы был "единственным, который обошли обыски полиции и ГБР во время противостояния Виталия Кличко и Офиса президента за контроль над столицей".

При этом Шабунин считает, что указанные данные не означают, что Кривонос "на 100% контролируется Банковой", хотя и порождают "обоснованные подозрения". Шабунин, вопреки обыкновению, не бьет в набат и не обращается к западным послам с просьбой помочь убрать "не того директора", хотя ЦПК, по его словам, теперь будет пристально мониторить работу НАБУ.

Источник "Страны" в окружении Кривоноса настаивает, что тот не имеет отношения к Ермаку, но подтверждает тесные связи с командой Саакашвили.

"Он не от Ермака. Еще до того, как Ермак оказался в политике, Кривонос с 2015 года был в активном управленческом процессе. Он тогда был в связке с командой грузинских реформаторов Саакашвили", - говорит источник.

Источник также дал свое объяснение, почему Шабунин недоволен назначением Кривоноса на должность директора НАБУ.

"Это единственный человек в Украине, у которого есть успешная управленческая история борьбы с коррупцией на Одесской таможне и в самом коррумпированном органе - архитектурном надзоре Украины. И он вышел из этой истории борьбы с конкретными результатами и чистой репутацией. Естественно, так называемые антикоррупционные активисты типа Шабунина его ненавидят, потому что он не из их лагеря и его сложно превратить в подчиненного команде Шабунина. Для них лучше было бы, если бы назначали какого-то ноунейма, которым можно было бы манипулировать", - утверждает источник.

Отметим, что команда Саакашвили - это своего рода альтернативная Шабунину и подобным ему активистами "антикоррупционная и реформаторская тусовка". При этом, в отличие, опять же от Шабунина, команда экс-президента Грузии с первых дней президентства Зеленского активно ему помогала и поддерживала. Их позиция, по сути, не изменилось и до сих пор.

То есть, определенные основания считать, что Кривонос является кандидатом как минимум "понятным" Офису президента есть.

И это является очень важным моментом для политического расклада в Украине.

Как мы уже писали, антикоррупционная вертикаль НАБУ-САП-Высший антикоррупционый суд это единственные органы в системе власти, которые не зависят напрямую от Банковой, а патронируются Западом. А потому от этих структур исходит серьезная потенциальная угроза для президента и его ближайшего окружения - в какой-то момент они могут начать возбуждать уголовные дела против ключевым членов команды Зеленского.

Эта угроза стала еще более явной после того как был утвержден на должность главы САП Александр Клименко, кандидатуру которого активно лоббировал Запад и связанные с ними структуры в Украине (включая того же Шабунина). И его назначение Банковое долгое время тормозила, но в конце концов, под давлением Запада, дала добро.

Если б во главе НАБУ оказался подобный же человек, то угроза уголовного преследования ключевых лиц во власти стала бы еще более реальной.

Но, как писалось выше, Кривонос несколько из иной "тусовки". И, судя по всему, повторяется ситуация, которая имела место при Порошенко, когда глава НАБУ Сытник ориентировался на Запад, а глава САП Холодницкий - на украинскую власть. За что был порицаем антикоррупционными активистами и даже тогдашним послом США в Украине Йованович. Но, тем не менее, в должности удержался и, как утверждали его недоброжелатели, на разных этапах блокировал знаковые уголовные дела, которые пыталось возбудить НАБУ против представителей власти.

Сейчас эта конструкция может быть воспроизведена с тем лишь отличием, что "понятный" Банковой человек будет сидеть в НАБУ, а глава САП будет ориентирован на западные структуры.

Политолог Руслан Бортник видит в Кривоносе компромиссную фигуру.

"Скорее всего, в своей работе Кривонос будет балансировать между главными центрами влияния: Западом и поддерживаемыми им антикоррупционными активистами с одной стороны и руководящим аппаратом - с другой. Видно, что и там, и тут у него есть связи. Насколько у него получится соблюсти баланс, предопределит отношение к нему западных партнеров и антикорртусовки. Еще один важный момент: оба проигравших гонку Кривоносу кандидата, скорее всего, получат должности его замов, о чем прозрачно намекнул Шмыгаль. У них тоже есть свои связи с ОП, и они тоже не имеют большой поддержки у радикальной части антикоррупционного сообщества. Поэтому сильнее влияние на НАБУ будет у ОП. А вот западные партнеры в ближайшее время будут его лишены - в отличие от времен Сытника", - комментирует политолог "Стране".

Источник в правоохранительных органах полагает, что пока рано делать выводы какую политику будет вести Семен Кривонос.

"Артем Сытник в 2015 году занял свой пост также по протекции команды Порошенко и долгое время считался его человеком. Но затем его взяли в оборот американцы, сказали, что у него есть грандиозные перспективы войти в историю победителем украинской коррупции, после чего и пошли уголовные дела против Насырова (экс-глава Госфискальной службы - Ред.) и Мартыненко (ближайший соратник экс-премьера Яценюка - Ред.). Такой же путь, теоретически, может проделать и Кривонос. Но может и действительно стать вторым Холодницким, который будет блокировать определенные уголовные дела, касающихся представителей ближнего окружения президента. У Банковой, к слову, есть свой интерес к антикоррупционной работе. Это борьба против несистемной коррупции - когда украинские чиновники воруют по своей программе, а не в рамках единых коррупционных вертикалей, уходящих на самый верх. С несистемной коррупцией пытались бороться все украинские власти, но бестолку - свободолюбивое украинское чиновничество и всевозможные "решалы" всегда находили способ работать на свой интерес. Поэтому в интересах нынешней властной команды развернуть активность антикоррупционных органов именно на борьбу с несистемной коррупцией, убирая, так сказать, конкурентов. Возможно, именно в этом направлении и попытаются сориентировать НАБУ", - говорит "Стране" источник.