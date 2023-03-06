Сразу после назначения нового директора НАБУ Семена Кривоноса глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что у того имеются связи с заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака Алексеем Кулебой.

В то же время источник "Страны" в окружении Кривоноса заверил, что тот не связан с Ермаком и является выходцем из команды Саакашвили, с которым проводил реформу одесской таможни.

"Он не от Ермака. Семен работал в совершенно другой команде. Еще до того, как Ермак оказался в политике, Кривонос с 2015 года был в активном управленческом процессе. Он тогда был в связке с командой грузинских реформаторов Саакашвили", — сказал источник.

Отметим, что, судя по его постам в соцсети, в 2017-2018 годах Кривонос активно поддерживал Михо-Майдан и критиковал Порошенко.

Источник также дал свое объяснение, почему Шабунин недоволен назначением Кривоноса на должность директора НАБУ.

"Это единственный человек в Украине, у которого есть успешная управленческая история борьбы с коррупцией на Одесской таможне и в самом коррумпированном органе — архитектурном надзоре Украины. И он вышел из этой истории борьбы с конкретными результатами и чистой репутацией. Естественно, так называемые антикоррупционные активисты типа Шабунина его ненавидят, потому что он не из их лагеря и его сложно превратить в подчиненного команде Шабунина. Для них лучше было бы, если бы назначали какого-то ноунейма, которым можно было бы манипулировать", — рассказал источник.

Отметим, что Саакашвили и большая часть его команды с момента прихода к власти Владимира Зеленского активно поддерживают президента.

Ранее мы сообщали, что сегодня Кабмин назначил директором НАБУ Кривоноса - главу Госинспекции архитектуры и градостроительства.

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