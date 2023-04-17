Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на то, что Россия начала активно использовать управляемые авиабомбы.

В ответ на это он призвал передать Украине больше систем ПРО и авиации с ракетами класса "воздух-воздух", которые способны поражать цели на дистанциях более 100 км.

"Уничтожение их авиации на дальних рубежах позволит спасти жизнь гражданским и инфраструктуру", - написал Ермак.

Ранее командующий Воздушных сил ВСУ заявил, что самое эффективное средство против управляемых авиабомб - американские боевые самолёты F-16.

А спикер Воздушных сил ВСУ сообщил, что россияне производят новый вид авиабомб весом полторы тонны, которые украинской ПВО нечем сбивать.

Между тем вчера россияне сбросили авиационную бомбу на психоневрологический интернат в Сумской области.

Днем ранее российская авиация ударила управляемыми авиабомбами по Черниговской области.

Война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне.

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