Ермак призывает передать Украине больше систем ПРО и авиации, чтобы сбивать российские управляемые авиабомбы
Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на то, что Россия начала активно использовать управляемые авиабомбы.
В ответ на это он призвал передать Украине больше систем ПРО и авиации с ракетами класса "воздух-воздух", которые способны поражать цели на дистанциях более 100 км.
"Уничтожение их авиации на дальних рубежах позволит спасти жизнь гражданским и инфраструктуру", - написал Ермак.
Ранее командующий Воздушных сил ВСУ заявил, что самое эффективное средство против управляемых авиабомб - американские боевые самолёты F-16.
А спикер Воздушных сил ВСУ сообщил, что россияне производят новый вид авиабомб весом полторы тонны, которые украинской ПВО нечем сбивать.
Между тем вчера россияне сбросили авиационную бомбу на психоневрологический интернат в Сумской области.
Днем ранее российская авиация ударила управляемыми авиабомбами по Черниговской области.
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