В Херсоне из-за сегодняшнего обстрела РФ погиб один человек.

Об этом пишет "Суспильне" со ссылкой на информацию от медиков "Скорой помощи".

Также до семи возросло количество раненных. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

Ранее появилось видео последствий обстрела Центрального рынка в Херсоне, в результате которого, по данным Офиса президента, пострадали семь человек. На видео изрешеченный осколками дверной блок, также слышен взрыв.

Напомним, вчера россияне из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации обстреляли Херсонскую область, попали в жилые кварталы.

Как писала "Страна", в Луганской области в результате авиаудара по дому погибли три человека, из-за обстрелов их не удалось спасти.

По данным Генштаба ВСУ, армия России наступает на четырех направлениях и обстреливает Запорожскую область.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему поляки, венгры и словаки заблокировали экспорт зерна из Украины.