За прошедшие сутки войска РФ 79 раз обстреляли Херсонскую область. Из тяжелой артиллерии и БПЛА россияне выпустили 350 снарядов.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Город Херсон враг обстрелял 12 раз. Российские военные попали в территорию рынка и здание учебного заведения.



В результате российской агрессии в Херсоне и области вчера один человек погиб, десять - получили ранения.

Что касается эвакуации населения, то с деоккупированной территории области были эвакуированы 52 человека.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.