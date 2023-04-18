Российские войска из артиллерии обстреляли город Украинск в Донецкой области. По меньшей мере восемь человек ранены.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, раненые находятся в больнице.

Город обстреляли утром во вторник, 18 апреля. Повреждены три многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела в Херсоне погиб один человек, ранены семеро.

Также мы писали, что в Луганской области в результате авиаудара по дому погибли три человека. Из-за обстрелов их не удалось спасти.

Война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.