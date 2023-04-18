Украинск попал под обстрел. Повреждены три многоэтажки, восемь человек ранены
Российские войска из артиллерии обстреляли город Украинск в Донецкой области. По меньшей мере восемь человек ранены.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, раненые находятся в больнице.
Город обстреляли утром во вторник, 18 апреля. Повреждены три многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела в Херсоне погиб один человек, ранены семеро.
Также мы писали, что в Луганской области в результате авиаудара по дому погибли три человека. Из-за обстрелов их не удалось спасти.
Война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.